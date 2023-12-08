ППО знищило всі ракети ще на підльоті до столиці — КМВА

Після тривалої паузи у 79 днів росіяни відновили удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС по Києву. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



«Попередньо близько десяти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 із району міста Енгельс, Саратовської області. Повітряна тривога у столиці тривала близько двох годин. Але жодна ворожа ціль не досягла міста», – уточнили у КМВА.



У міській військовій адміністрації столиці додали, що силами та засобами ППО всі ракети, що летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці.



«Інформація про жертви та руйнування відсутня! Як ви бачите, ворог дочекався свого часу та почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста», — зазначили у Київській міській військовій адміністрації.



Водночас начальник КОВА (Київська обласна військова адміністрація) Руслан Кравченко заявив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у кількох громадах області.



«У будинках вибито вікна, часткові руйнування стін. Аварійні служби вже працюють. Більш детальна інформація про пошкодження – згодом», – розповів начальник КОВА.



Раніше з'явилася інформація, що російські окупанти завдали вночі шість ударів по Харкову ракетами С-300, внаслідок обстрілу поранено жінку 36 років і чоловіка 25 років, якого було госпіталізовано до медичного закладу.