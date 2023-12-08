В оккупированном Донецке ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»

Задержание Владимира Кабация. Кадр с видео

ФСБ России задержало генерального директора концерна «Железные дороги Донбасса» Владимира Кабация по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.



«Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам», — сказано в сообщении.



Владимир Кабаций был «заместителем министра транспорта» в группировке «ДНР» еще при Александре Захарченко. В 2016 году его уволили с должности «замминистра».



Концерн «Железные дороги Донбасса» был создан на оккупированных территориях в июле 2019 года, его возглавил Кабаций. В структуру компании вошли Донецкая и Луганская железные дороги.