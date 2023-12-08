В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»

Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео

ФСБ Росії затримало генерального директора концерну «Залізниці Донбасу» Володимира Кабація за підозрою у зловживанні посадовими повноваженнями. Про це повідомляют російські ЗМІ, посилаючись на прессслужбу ФСБ.



«Затриманий, всупереч інтересам держслужби, реалізував незаконну схему передачі державного майна у безоплатне користування третім особам», — сказано в повідомленні.



Володимир Кабацій був «заступником міністра транспорту» в угрупуванні «ДНР» ще за Олександра Захарченка. 2016 року його звільнили з посади «заступника міністра».



Концерн «Залізниці Донбасу» було створено на окупованих територіях у липні 2019 року, його очолив Кабацій. До структури компанії увійшли Донецька та Луганська залізниці.