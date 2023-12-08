Через Мариуполь перемещают военную технику РФ с новыми обозначениями

В Мариуполе заметили военную технику РФ с новыми обозначениями. Фото: Петр Андрющенко/Телеграм

Российские войска перемещают военную технику с условно-новыми отметками в Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Опять фиксируем перемещения с условно-новыми отметками. На этот раз с фотофиксацией», — написал Петр Андрющенко.

Он отметил, что удалось установить, что подобные маркировки используются для подразделений, которые в дальнейшем будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.

По словам советника мэра Мариуполя, в четверг 7 декабря было зафиксировано большое перемещение гусеничной военной техники через Мариуполь Донецкой области в сторону Бердянска и Приморска Запорожской области. В частности, агрессор перемещал днем и вечером до 15 тягачей с танками и БМП дома колоннами.

Напомним, 2 декабря в Кальмиусском районе Мариуполя произошел взрыв.