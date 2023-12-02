В Кальмиусском районе Мариуполя произошел взрыв — Андрющенко

В Мариуполе, в Кальмиусском районе, в 11:20 произошел взрыв. Об этом сегодня сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Взрыв в 11-20 по Киеву. Эпицентр — Кальмиусский район. Предварительная (осторожная) информация от наших — на ММК им. Ильича немного устала одна из баз оккупантов», — написал он в Телеграм-канале в субботу.

«Детали позже. Но суббота начинает играть интересными цветами», — отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны уничтожили несколько оккупантов и повредили военную технику.