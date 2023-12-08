Через Маріуполь переміщують військову техніку РФ із новими відмітками

У Маріуполі помітили військову техніку РФ із новими відмітками. Фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Російські війська переміщують військову техніку з умовно-новими відмітками в Донецькій області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Знову фіксуємо переміщення з умовно-новими відмітками. Цього разу із фотофіксацією», — написав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що вдалося встановити, що подібні маркування використовуються для підрозділів, які надалі будуть задіяні у бойових діях у Луганській області.

За словами радника мера Маріуполя, у четвер 7 грудня було зафіксовано велике переміщення гусеничної військової техніки через Маріуполь Донецької області у бік Бердянська та Приморська Запорізької області. Зокрема, агресор переміщував вдень та ввечері до 15 тягачів з танками та БМП вдома колонами.

Нагадаємо, 2 грудня у Кальміуському районі Маріуполя стався вибух.