Ракетный удар по Павлоградскому району: возросло количество пострадавших

Оккупанты атаковали Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак

В Павлогорадском районе Днепропетровской области возросло количество пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны российских оккупантов сегодня, 8 декабря. Речь идет о восьми гражданских. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«В Павлограде из-за ракетной атаки пострадали 8 человек. Это мужчины от 32 до 66 лет», — отметил он.



По словам Лысака, двое из них отказались от госпитализации, остальные находятся под наблюдением врачей. Двое раненых все еще находятся в тяжелом состоянии.



Кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской громады, разрушение есть в Межирицкой громаде.



В ОВА уточнили, что повреждено более 20 жилых домов и 9 хозяйственных построек и гимназия. Также задело и линии электропередач.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области сегодня утром, 8 декабря. В результате атаки один человек погиб, еще четверо людей получили ранения, их оперируют.