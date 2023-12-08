Ракетний удар по Павлоградському району: зросла кількість постраждалих

Окупанти атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

У Павлогорадському районі Дніпропетровської області зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів сьогодні, 8 грудня. Йдеться про вісім цивільних. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«У Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років», — зазначив він.



За словами Лисака, двоє з них відмовилися від госпіталізації, решта перебувають під наглядом лікарів. Двоє поранених досі перебувають у тяжкому стані.



Окрім Павлограда, Тернівки та Юр'ївської громади, руйнування є у Межирицькій громаді.



В ОВА уточнили, що пошкоджено понад 20 житлових будинків та 9 господарських будівель та гімназія. Також зачепило і лінії електропередач.



Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області сьогодні вранці, 8 грудня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо людей отримали поранення, їх оперують.