Армия РФ ударила по Павлогорадскому району: есть погибший, четверо раненых

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области сегодня утром, 8 декабря. В результате атаки один человек погиб, еще четверо людей получили ранения, их оперируют. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Ракетный удар по Павлоградскому району», — написал он.



По словам Лысака, один мужчина погиб, предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Два человека — в тяжелом состоянии.



Напомним, оккупанты нанесли ночью шесть ударов по Харькову ракетами С-300, в результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение.