Президент Российской федерации Владимир Путин впервые публично подтвердил намерение в пятый раз переизбираться в президенты РФ. Об этом сообщило российское информагентство TACC.

По словам участников церемонии в Кремле к «Дню героя Отечества», спикер так называемого «парламента «ДНР» Артем Жога обратился с просьбой к Путину принять участие в предстоящих выборах президент. Последний ответил согласием.

Решение Владимира Путина баллотироваться на мартовских президентских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

Ранее сообщалось, что граждане РФ смогут проголосовать на выборах президента 15, 16 и 17 марта 2024 года. Об этом председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова рассказала в ходе пленарного заседания Совета федерации, на котором сенаторы назначили основной день выборов главы государства на 17 марта 2024 года.

Напомним, Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнился 71 год.