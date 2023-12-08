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Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах

08 грудня 2023, 13:56

Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах

Президент Російської федерації Володимир Путін вперше публічно підтвердив намір вп'яте переобиратися в президенти РФ. Про це повідомило російське інформагентство TACC.

За словами учасників церемонії у Кремлі до «Дня героя Вітчизни», речник так званого «парламенту «ДНР» Артем Жога звернувся з проханням до Путіна взяти участь у майбутніх виборах президент. Останній відповів згодою.

Рішення Володимира Путіна балотуватися на березневих президентських виборах дозволить йому залишатися при владі щонайменше до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що громадяни РФ зможуть проголосувати на виборах президента 15, 16 та 17 березня 2024 року. Про це голова Центрвиборчкому (ЦВК) Елла Памфілова розповіла на пленарному засіданні Ради федерації, на якому сенатори призначили основний день виборів глави держави на 17 березня 2024 року.

Нагадаємо, Путін, якому Борис Єльцин передав посаду президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнилося 71 рік.

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