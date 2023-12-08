В Мелитополе оккупанты вручают бюджетникам повестки и отправляют в военкомат

Несмотря на заверения оккупантов в отсутствии мобилизации на временно захваченных территориях Украины, на деле все наоборот. Например, в Мелитополе отправляют в военкомат даже бюджетников. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В Мелитополе сотрудников бюджетных учреждений отправляют в военкомат и заставляют проходить медосмотр», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, мужчинам, получающим российский паспорт, «в нагрузку» выдают и повестку.

«В селах Токмакского района тем, кто получил паспорт раньше, доносят повестки с требованием встать на учет. Абсолютно всех агитируют вступать на контракт в минуубийства РФ или в «добробаты», — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что 1 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны уничтожили несколько оккупантов и повредили военную технику.