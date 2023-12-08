У Мелітополі окупанти вручають бюджетникам повістки та відправляють у військкомат

Незважаючи на запевнення окупантів у відсутності мобілізації на тимчасово захоплених територіях України, все навпаки. Наприклад, у Мелітополі відправляють у військкомат навіть бюджетників. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«У Мелітополі співробітників бюджетних установ відправляють у військкомат і змушують проходити медогляд», — розповів він.

Крім того, за його словами, чоловікам, які отримують російський паспорт, у «навантаження» видають і повістку.

«У селах Токмацького району тим, хто отримав паспорт раніше, доносять повістки з вимогою стати на облік. Абсолютно всіх агітують вступати на контракт у мінубивства РФ або у «добробати», — додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що 1 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани знищили кілька окупантів та пошкодили військову техніку.