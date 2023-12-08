В Мариуполе российский военный грузовик с боекомплектом протаранил легковушку

В оккупированном Мариуполе грузовик с боекомплектом врезался в легковой автомобиль. Фото: Петр Андрющенко/Тelegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российский военный грузовик, полный боекомплекта, протаранил гражданский автомобиль. Об этом 8 декабря сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие фото в своем телеграм-канале.

«Полный грузовик с боекомплектом протаранил гражданское авто в Мариуполе. Опять. Даже не новость, но наши из-за таких «остановок» могут рассмотреть, что везут», — написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что через Мариуполь перемещают военную технику РФ с новыми обозначениями.