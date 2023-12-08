У Маріуполі російська військова вантажівка з боєкомплектом протаранила легковик

В окупованому Маріуполі вантажівка з боєкомплектом врізалася в легковий автомобіль. Фото: Петро Андрющенко/Телеграм

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російська військова вантажівка, повна боєкомплекту, протаранила цивільний автомобіль. Про це 8 грудня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідні фото у своєму телеграм-каналі.

«Повна вантажівка з боєкомплектом протаранила цивільне авто у Маріуполі. Знову. Навіть не новина, але наші через такі «зупинки» можуть розглянути, що везуть», — написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що через Маріуполь переміщують військову техніку РФ із новими позначеннями.