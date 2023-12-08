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Полиция идентифицировала всех погибших в результате российского обстрела Новогродовки

08 декабря 2023, 16:55

Полиция идентифицировала всех погибших в результате российского обстрела Новогродовки

В Новогродовке российская ракета попала в многоквартирный дом. Фото: Полиция Донецкой области В Новогродовке российская ракета попала в многоквартирный дом. Фото: Полиция Донецкой области

Поисковые работы в Новогродовке Покровского района Донецкой области завершены. Криминалисты идентифицировали всех членов семьи, которые погибли в результате удара российской ракеты. Об этом сегодня сообщила полиция Донецкой области.

Отмечается, что один из найденных на месте обстрела фрагментов тела принадлежит 33-летней женщине, которую искали неделю. Личность погибшей установили с помощью ДНК-анализа. Ранее полицейские идентифицировали ее мужа и 8-летнюю дочь.

«Семья погибла 29 ноября в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Новогродовке. Первым нашли ребенка – его опознала бабушка. Чтобы разыскать родителей, спасатели и полиция дважды обследовали более 500 тонн строительного мусора. К поискам привлекли кинологов со служебными собаками», — говорится в сообщении.

После тщательного осмотра на месте обстрела были обнаружены фрагменты тел. Идентифицировать и отца, и мать девочки полицейским удалось только благодаря ДНК-тесту.

Сотрудники отдела криминалистического обеспечения ГУНП в Донецкой области с помощью генетического анализатора ANDE 6C по взятым биологическим образцам установили личность женщины.

Всего взрыв российской ракеты в Новогродовке унес жизни пяти человек: молодой семьи и двух мужчин — 62 и 55 лет.

Напомним, войска РФ в ночь на 30 ноября обстреляли Покровский район ракетами системы С-300. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В Новогродовке ракета попала в трехэтажный жилой дом, частично разрушив его. Под завалами оказались люди. В Новогродовке был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате атаки.

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