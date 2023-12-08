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Поліція ідентифікувала всіх загиблих внаслідок російського обстрілу Новогродівки

08 грудня 2023, 16:55

Поліція ідентифікувала всіх загиблих внаслідок російського обстрілу Новогродівки

У Новогродівці російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Фото: Поліція Донецької області У Новогродівці російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Фото: Поліція Донецької області

Пошукові роботи у Новогродівці Покровського району Донецької області завершено. Криміналісти ідентифікували всіх членів сім'ї, які загинули внаслідок удару російської ракети. Про це сьогодні повідомила поліція Донецької області.

Зазначається, що один із знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку.

«Сім'я загинула 29 листопада внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку в Новогродівці. Першим знайшли дитину — її впізнала бабуся. Щоб розшукати батьків, рятувальники та поліція двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучили кінологів зі службовими собаками», — йдеться у повідомленні.

Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір дівчинки поліцейським вдалося лише завдяки ДНК-тесту.

Співробітники відділу криміналістичного забезпечення ГУНП у Донецькій області за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C за взятими біологічними зразками встановили особу жінки.

Загалом вибух російської ракети у Новогродівці забрав життя п'яти осіб: молодої сім'ї та двох чоловіків — 62 та 55 років.

Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 30 листопада обстріляли Покровський район ракетами системи С-300. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. У Новогродівці ракета влучила у триповерховий житловий будинок, частково зруйнувавши його. Під завалами опинилися люди. У Новогродівці було оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок атаки.

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