Президент Владимир Зеленский назвал главную задачу ВСУ на зиму

Одна из главных задач Сил обороны на эту зиму – не дать российским захватчикам перехватить инициативу и укрепиться. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в пятницу, 8 декабря.

Он отметил, что данная тема обсуждалась на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

«Задача нашего государства – и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, – проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины – нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, проявивших себя больше всего – и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что на заседании Ставки с докладами по оперативной ситуации выступили Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующие, ответственные за разные оперативные направления. «Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг», — сказал Зеленский, поблагодарив всех солдат и командиров за стойкость и отвагу.