Президент Володимир Зеленський назвав головне завдання ЗСУ на зиму

Одне з головних завдань Сил оборони цієї зими — не дати російським загарбникам перехопити ініціативу і зміцнитися. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні у п'ятницю, 8 грудня.

Він зазначив, що ця тема обговорювалася на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

«Завдання нашої держави — і зараз, узимку, хоч би як це було складно, — виявляти силу і не давати ворогові перехопити ініціативу, не давати їм зміцнитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – наша можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які найбільше проявили себе – і зараз, у боях і взимку, і цієї осені», — сказав Зеленський.

Він також додав, що на засіданні Ставки з доповідями щодо оперативної ситуації виступили Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та командувачі, відповідальні за різні оперативні напрямки. «Куп'янськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь», — сказав Зеленський, подякувавши всім солдатам і командирам за стійкість і відвагу.