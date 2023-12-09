В Украине плановых отключений света не предусматривается — Минэнерго

По состоянию на утро субботы из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света в Украине 504 населенных пункта. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Согласно его пресс-релизу, больше всего обесточенных населенных пунктов в Донецкой области — 112, и причиной этого являются обстрелы.

Из-за этого также обесточены, в частности, 68 населенных пунктов в Харьковской области, 63 – в Запорожской, 55 – в Сумской, 45 – в Херсонской, 19 – в Черниговской.

В целом, как подчеркнуло Минэнерго, ограничения электроснабжения не применяются ни в одной из областей, а плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.

Ранее сообщалось, что за последние дни в Украине рекордно вырос расход электроэнергии.