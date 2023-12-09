В Україні планових відключень світла не передбачається — Міненерго

Станом на ранок суботи через негоду, бойові дії та технологічні порушення без світла в Україні 504 населені пункти. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його прес-релізом, найбільше знеструмлених населених пунктів на Донеччині — 112, і причиною цього є обстріли.

Через це також знеструмлено, зокрема, 68 населених пунктів у Харківській області, 63 – у Запорізькій, 55 – у Сумській, 45 – у Херсонській, 19 – у Чернігівській.

Загалом, як підкреслило Міненерго, обмеження електропостачання не застосовуються в жодній області, а планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Раніше повідомлялося, що за останні дні в Україні рекордно зросла витрата електроенергії.