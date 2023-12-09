Оккупанты ударили по Херсону, есть раненые

Войска РФ в субботу, 9 декабря, обстреляли Херсон, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Российская армия еще раз ударила по Херсону. Известно, что в результате обстрелов пострадали два человека, говорится в сообщении.

Среди пострадавших — 58-летняя женщина, у которой диагностировали взрывную травму и ранение головы. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, что сегодня войска РФ атаковали Берислав с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один получил ранения.