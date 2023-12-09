Окупанти вдарили по Херсону, є поранені

Війська РФ у суботу, 9 грудня, обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російська армія ще раз ударила по Херсону. Відомо, що внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих — 58-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та поранення голови. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що сьогодні війська РФ атакували Берислав із безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще один отримав поранення.