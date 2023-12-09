Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти вдарили по Херсону, є поранені

09 грудня 2023, 15:57

Окупанти вдарили по Херсону, є поранені

Війська РФ у суботу, 9 грудня, обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російська армія ще раз ударила по Херсону. Відомо, що внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих — 58-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та поранення голови. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що сьогодні війська РФ атакували Берислав із безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще один отримав поранення.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Херсон обстріли

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:59
В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
15:57
Окупанти вдарили по Херсону, є поранені
15:15
Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка
14:27
Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях
12:17
Російський безпілотник атакував Берислав, є загиблий та поранений — ОВА
11:48
Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW
10:33
У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА
09:20
З нового року українцям в окупації відмовлятимуть у медичній допомозі — ЦНС
08:50
Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 грудня
20:20
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
19:16
Маріуполь може повністю залишитися без світла
18:49
Мобільний інтернет «ЛНР» може запрацювати у грудні
15:45
У Маріуполі російська військова вантажівка з боєкомплектом протаранила легковик
14:49
У Мелітополі окупанти вручають бюджетникам повістки та відправляють у військкомат
11:20
Через Маріуполь переміщують військову техніку РФ із новими відмітками
10:50
В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
10:12
В Інституті вивчення війни оцінили втрати російських військ в Україні
08:30
У Вашингтоні зробили заяву про переговори Києва та Москви
08:01
Окупанти вночі обстріляли Харків, є постраждалі
усі новини
16:59
В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
15:57
Окупанти вдарили по Херсону, є поранені
15:15
Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка
14:27
Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях
13:05
В Україні планових відключень світла не передбачається — Міненерго
12:17
Російський безпілотник атакував Берислав, є загиблий та поранений — ОВА
11:48
Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW
10:33
У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА
09:58
За добу стало відомо ще про одного загиблого на Донеччині 29 листопада
09:20
З нового року українцям в окупації відмовлятимуть у медичній допомозі — ЦНС
08:50
Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб
08:07
Президент Володимир Зеленський назвав головне завдання ЗСУ на зиму
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 грудня
23:03
Боєприпаси та дрони: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
22:31
Заробляли до 100 тисяч на місяць: у прифронтовій Костянтинівці викрито наркомережу
21:55
У Покровську понад два мільйони гривень спрямують на допомогу громадянам
21:34
Кожну школу забезпечать поліцейським, який відповідатиме за безпеку дітей — Клименко
20:58
Здавала позиції ЗСУ брату-«ДНРівцю»: до позбавлення волі засудили мешканку Краматорська
20:20
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
19:16
Маріуполь може повністю залишитися без світла
усі новини
ВІДЕО
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Володимир Путін підтвердив намір переобратися президентом РФ. Фото: пресслужба презідента РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах
08 грудня, 13:56
Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
08 грудня, 10:50
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
07 грудня, 10:38
«Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони «Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони
06 грудня, 21:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама