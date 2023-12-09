Российский беспилотник атаковал Берислав, есть погибший и раненый — ОВА

Оккупанты атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате сброса взрывного предмета погиб человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек», — написал Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, в результате атаки также есть и пострадавший. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли, еще один ранен.