Армия РФ ударила по Купянску: есть погибшие и пострадавший

Оккупанты атаковали Купянск. Фото: Олег Синегубов

Российские войска ударили по Купянску Харьковской области вчера вечером, 9 декабря. Известно о двух погибших и одно раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По его информации, в результате обстрела погибли 2 женщины 67 и 71 лет, 33-летний мужчина получил ранения. Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.



Синегубов уточнил, что оккупанты, вероятно, ударили из артиллерии около 15:30.



Напомним, оккупанты нанесли ночью шесть ударов по Харькову ракетами С-300, в результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение.