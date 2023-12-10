Армія РФ вдарила по Куп`янську: є загиблі та постраждалий

Окупанти атакували Куп'янськ. Фото: Олег Синєгубов

Російські війська вдарили по Куп'янську Харківської області вчора увечері, 9 грудня. Відомо про двох загиблих та одне поранене. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його інформацією, внаслідок обстрілу загинули 2 жінки 67 та 71 років, 33-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.



Синєгубов уточнив, що окупанти, ймовірно, вдарили з артилерії близько 15.30.



Нагадаємо, окупанти завдали вночі шість ударів по Харкову ракетами С-300, внаслідок обстрілів поранено жінку 36 років і чоловіка 25 років, якого було госпіталізовано до медичного закладу.