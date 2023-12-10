На севере Донетчины началась подача электроэнергии

Исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что на севере Донецкой области в населенных пунктах начато возобновление электроснабжения. Об этом он написал в Telegram-странице.



«По состоянию на 16:00 10.12.2023 начато возобновление электороснабжения северной части Донецкой области. Возобновлено напряжение на Славянскую ТЭС», — пояснил он.



По словам Мороза, в настоящее время ДТЭК постепенно производит подключение потребителей, которые были обесточены.



Напомним, по данным и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза, проблемы со светом возникли из-за срабатывания автоматики защиты на Славянской ТЭС.



«Из-за чего обесточены электросети 110кВ и 330 кВ. Без электроснабжения населенные пункты северной части области», — пояснил он.