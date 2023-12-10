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На севере Донетчины началась подача электроэнергии

10 декабря 2023, 17:17

На севере Донетчины началась подача электроэнергии

Исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что на севере Донецкой области в населенных пунктах начато возобновление электроснабжения. Об этом он написал в Telegram-странице.

«По состоянию на 16:00 10.12.2023 начато возобновление электороснабжения северной части Донецкой области. Возобновлено напряжение на Славянскую ТЭС», — пояснил он.

По словам Мороза, в настоящее время ДТЭК постепенно производит подключение потребителей, которые были обесточены.

Напомним, по данным и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза, проблемы со светом возникли из-за срабатывания автоматики защиты на Славянской ТЭС.

«Из-за чего обесточены электросети 110кВ и 330 кВ. Без электроснабжения населенные пункты северной части области», — пояснил он.

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