На півночі Донеччини розпочалося подання електроенергії

Виконувач обов'язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що на півночі Донецької області в населених пунктах розпочато відновлення електропостачання. Про це він написав у Telegram-сторінці.



«Станом на 16:00 10.12.2023 розпочато відновлення електоропостачання північної частини Донецької області. Відновлено напругу на Слов'янську ТЕС», — пояснив він.



За словами Мороза, наразі ДТЕК поступово здійснює підключення споживачів, які були знеструмлені.



Нагадаємо, за даними в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза , проблеми зі світлом виникли через спрацювання автоматики захисту на Слов'янській ТЕС.



«Через що знеструмлено електромережі 110кВ та 330 кВ. Без електропостачання населені пункти північної частини області», — пояснив він.