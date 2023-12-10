Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На півночі Донеччини розпочалося подання електроенергії

10 грудня 2023, 17:17

На півночі Донеччини розпочалося подання електроенергії

Виконувач обов'язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що на півночі Донецької області в населених пунктах розпочато відновлення електропостачання. Про це він написав у Telegram-сторінці.

«Станом на 16:00 10.12.2023 розпочато відновлення електоропостачання північної частини Донецької області. Відновлено напругу на Слов'янську ТЕС», — пояснив він.

За словами Мороза, наразі ДТЕК поступово здійснює підключення споживачів, які були знеструмлені.

Нагадаємо, за даними в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза , проблеми зі світлом виникли через спрацювання автоматики захисту на Слов'янській ТЕС.

«Через що знеструмлено електромережі 110кВ та 330 кВ. Без електропостачання населені пункти північної частини області», — пояснив він.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Ігор Мороз
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:41
Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України
13:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку сталася пожежа, загинув чоловік
20:43
Шість людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА
16:59
В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
15:57
Окупанти вдарили по Херсону, є поранені
15:15
Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка
14:27
Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях
12:17
Російський безпілотник атакував Берислав, є загиблий та поранений — ОВА
11:48
Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW
10:33
У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА
09:20
З нового року українцям в окупації відмовлятимуть у медичній допомозі — ЦНС
08:50
Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 грудня
20:20
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
19:16
Маріуполь може повністю залишитися без світла
18:49
Мобільний інтернет «ЛНР» може запрацювати у грудні
15:45
У Маріуполі російська військова вантажівка з боєкомплектом протаранила легковик
14:49
У Мелітополі окупанти вручають бюджетникам повістки та відправляють у військкомат
11:20
Через Маріуполь переміщують військову техніку РФ із новими відмітками
10:50
В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
усі новини
17:17
На півночі Донеччини розпочалося подання електроенергії
16:44
Північ Донецької області залишилася без світла: в ОВА назвали причину
16:26
Краматорськ частково знеструмлений: деталі
15:59
Армія РФ вдарила по Херсону: є жертва
15:05
Ситуація на сході складна, окупанти наступають по всьому фронту — Сирський
14:05
Через обстріл РФ без світла залишилися три шахти на Донеччині
13:41
Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України
13:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку сталася пожежа, загинув чоловік
12:50
Армія РФ вдарила по Куп`янську: є загиблі та постраждалий
12:10
Окупанти за добу обстріляли Донецьку область, є руйнування
11:16
Сили ППО збили ракету над Криворізьким районом: є руйнування
10:47
Окупанти штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку, але авіабомбових ударів поменшало — Барабаш
09:52
Прикордонники влучним пострілом спалили бліндаж та техніку окупантів поблизу Куп`янська
09:27
У Переїзному Донецької області загинула одна цивільна — ОВА
20:43
Шість людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА
16:59
В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
15:57
Окупанти вдарили по Херсону, є поранені
15:15
Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка
14:27
Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях
13:05
В Україні планових відключень світла не передбачається — Міненерго
усі новини
ВІДЕО
Прикордонники влучним пострілом спалили бліндаж та техніку окупантів поблизу Куп`янська Прикордонники влучним пострілом спалили бліндаж та техніку окупантів поблизу Куп`янська
10 грудня, 09:52
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Володимир Путін підтвердив намір переобратися президентом РФ. Фото: пресслужба презідента РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах
08 грудня, 13:56
Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
08 грудня, 10:50
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
07 грудня, 10:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама