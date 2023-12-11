Потери оккупантов на востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ — Сырский

Оккупационные войска РФ продолжают атаковать позиции украинских военных. На востоке Украины потери россиян намного больше, чем украинцев. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.



«На востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны. Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс», — отметил он.



По словам Сырского, в отличие от оккупантов, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.



Генерал уточнил, что только в ноябре силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров.



Напомним, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский сообщил, что ситуация на востоке напряженная, российская армия продолжает атаковать позиции украинских военных.