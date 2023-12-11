Втрати окупантів на сході у 8 разів більші, ніж у ЗСУ — Сирський

Окупаційні війська РФ продовжують атакувати позиції українських військових. На сході України втрати росіян набагато більші, ніж українців. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.



«На сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс», — зазначив він.



За словами Сирського, на відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.



Генерал уточнив, що лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.



Нагадаємо, командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський повідомив , що ситуація на сході напружена, російська армія продовжує атакувати позиції українських військових.