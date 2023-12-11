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Германия удвоит военную помощь Украине в следующем году

11 декабря 2023, 15:30

Германия удвоит военную помощь Украине в следующем году

Государственная министерша по делам Европы ФРГ Анна Люрманн перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник подтвердила, что ее страна удвоит военную помощь Украине в следующем году, передает «Укринформ».

«Федеральная Республика Германия увеличит в следующем году вдвое военную поддержку Украины – с 4 млрд евро до 8 млрд», – заявила заместитель главы МИД.

Она напомнила, что нынешняя неделя также является решающей, ведь партнеры хотят открыть переговоры по членству Украины в ЕС.

Позиция ФРГ здесь очень четкая, отметила Люрманн и добавила, что «26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала таких переговоров», и выразила надежду, что так и произойдет несмотря на позицию Венгрии.

Ранее правительство Германии объявило о предоставлении Украине очередной партии военной помощи, включающей дроны и боеприпасы.

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