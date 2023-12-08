Боеприпасы и дроны: Германия передала Украине новый пакет помощи

Правительство Германии объявило о предоставлении Украине очередной партии военной помощи, включающей дроны и боеприпасы. Об этом сообщили на сайте Федерального правительства Германии.

«Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 млрд евро на 2023 год и дополнительные разрешения на взятие обязательств в последующие годы на сумму 10,5 млрд евро. Эти средства будут использованы в первую очередь на военную помощь Украине», — говорится на сайте правительства.

В новый пакет военной помощи от Германии вошли: