Німеччина подвоїть військову допомогу Україні наступного року

Державна міністерка у справах Європи ФРН Ганна Люрманн перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі підтвердила, що її країна подвоїть військову допомогу Україні наступного року, передає «Укрінформ».



«Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України - з 4 млрд євро до 8 млрд», - заявила заступник глави МЗС.



Вона нагадала, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС.



Позиція ФРН тут дуже чітка, зазначила Люрманн і додала, що «26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть започаткувати такі переговори», і висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.



Раніше уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги, яка включає дрони та боєприпаси.