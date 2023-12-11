Во Львовской области открыли еще один шелтер для переселенцев с Луганщины

Еще один шелтер для переселенцев открыли во Львовской области. Об этом сообщает Луганская ОГА.

«В Меденецкой общине начал работу шелтер для временного размещения внутри перемещенных лиц из Старобельщины. Там могут разместить 16 человек», — отметил он.

Шелтер укомплектовано необходимой техникой и мебелью, кроватями, электроплитами, санузом и т.д.

В помещении проведены внутренние отделочные работы, заменены инженерные сети, окна и двери, учтены маломобильные группы населения. Ремонтные работы были выполнены на средства принимающей общины и международной благотворительной организации.

За дополнительной информацией о размещении в шелтере обращайтесь по телефону:

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