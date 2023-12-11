На Львівщині відкрили ще один шелтер для переселенців із Луганщини

Ще один шелтер для переселенців відкрили на Львівщині. Про це повідомляє Луганська ОДА.

«У Меденецькій громаді розпочав роботу шелтер для тимчасового розміщення всередині переміщених осіб зі Старобільщини. Там можуть розмістити 16 осіб», — зазначив він.

Шелтер укомплектовано необхідною технікою та меблями, ліжками, електроплитами, санузом тощо.

У приміщенні проведено внутрішні оздоблювальні роботи, замінено інженерні мережі, вікна та двері, враховано маломобільні групи населення. Ремонтні роботи були виконані коштом приймаючої громади та міжнародної благодійної організації.

За додатковою інформацією про розміщення у шелтері звертайтесь за телефоном:

+38 068 116 14 08.