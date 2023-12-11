Два авто и доход више 4 млн гривен: министр обороны Умеров обнародовал декларарии

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларации о доходах и имущественном состоянии в 2021 и 2022 годах, согласно которым его доход в 2022 году составил 4 млн 560 тыс. 529 грн, тогда как годом ранее почти 3,5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

В 2021 заработная плата Умерова составила 491 714 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 2 991 000 грн, а жена задекларировала 3 284 948 грн доходов.

Также он задекларировал $18,2 тыс. неакцентированных требований кредитора, 131 тыс. грн и $7,3 тыс. наличных, 784 тыс. грн и $1,8 тыс. на банковских счетах, а его жена - $15,6 тыс. наличными и $13 тыс. на банковских счетах.

В 2022 году заработная плата Умерова составила 433 453 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 4 125 800 грн и банковские выплаты - 1 276 грн, а жена задекларировала 1 704 568 грн доходов.

Помимо этого он задекларировал $18,2 тыс. неакцентированных требований кредитора, 218,6 тыс. грн и $5,8 тыс. наличных, 1,2 млн грн и $1,8 тыс. на банковских счетах, а его жена - $3,9 тыс. наличными и $5,4 тыс. на банковских счетах.

Также Умеров задекларировал автомобили Hyundai Elantra 2014 года выпуска и Ford Explorer 2016 года выпуска.