Два авто та дохід вищий за 4 млн гривень: міністр оборони Умеров оприлюднив декларарії

Міністр оборони України Рустем Умеров оприлюднив декларації про доходи та майновий стан у 2021 та 2022 роках, згідно з якими його дохід у 2022 році становив 4 млн 560 тис. 529 грн, тоді як роком раніше майже 3,5 млн грн. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій.

У 2021 році заробітна плата Умерова склала 491 714 грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 2 991 000 грн, а дружина задекларувала 3 284 948 грн доходів.

Також він задекларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора, 131 тис. грн та $7,3 тис. готівки, 784 тис. грн та $1,8 тис. на банківських рахунках, а його дружина - $15,6 тис. готівкою та $13 тис. на банківських рахунках.

У 2022 році заробітна плата Умерова склала 433 453 грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 4 125 800 грн та банківські виплати – 1 276 грн, а дружина задекларувала 1 704 568 грн доходів.

Крім цього, він задекларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора, 218,6 тис. грн і $5,8 тис. готівки, 1,2 млн грн і $1,8 тис. на банківських рахунках, а його дружина - $3,9 тис. готівкою та $5,4 тис. на банківських рахунках.

Також Умеров задекларував автомобілі Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску.