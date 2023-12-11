Дети до 7 лет в Краматорске получат новогодние подарки

В Краматорске дети до 7 лет смогут получить новогодние подарки. Об этом сообщает Краматорский городской совет.

В горсовете додавили, если ребенку 7 лет и меньше, но он не закреплен ни за одним садиком или детской школой, он все равно не останется без новогоднего поздравления.

Родителей детей воспитанников садов и учащихся Краматорских школ о получении подарков проинформируют в администрации соответствующего заведения.

«Заполните форму по ссылке, а помощники Святого Николая обязательно свяжутся с вами и сообщат, как можно получить подарок!», — говорится в сообщении.