Діти до 7 років у Краматорську отримають новорічні подарунки

У Краматорську діти до 7 років матимуть змогу отримати новорічні подарунки. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

У міськраді додавили, якщо дитині 7 років і менше, але вона не закріплена за жодним садком чи дитячою школою, вона все одно не залишиться без новорічного привітання.

Батьків дітей вихованців садів та учнів Краматорських шкіл про отримання подарунків поінформують до адміністрації відповідного закладу.

«Заповніть форму за посиланням , а помічники Святого Миколая обов'язково зв'яжуться з вами та повідомлять, як можна отримати подарунок!», — йдеться у повідомленні.