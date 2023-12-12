ДТЭК Донецкие электросети восстановил электричество для более 20 тысяч семей

Непогода усложняет поставку электроэнергии в дома. Фото: ДТЭК

В Донецкой области ледяной дождь покрыл слоем льда энергооборудование, а к утру непогода стала причиной массового падения деревьев, однако сотрудникам донецких электросетей удалось частично восстановить электроснабжение. О чем сообщили в ДТЭК.



Энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение домов более 20 тысяч человек.



«Продолжаем работать над возвращением света еще для более чем 50 тысяч семей. Работы сильно усложняются гололедицей, оледенением и боевыми действиями в регионе. Несмотря на все специалисты ДТЭК, смогли восстановить электроснабжение пяти населенных пунктов, обесточенных из-за погодных условий», — отметили в компании.



По данным ДТЭК, оледенение и массовое падение деревьев привели к масштабным отключениям. Предположительно обесточены более 100 населенных пунктов.



В восстановительных работах задействовано 59 бригад. Возобновляемые работы сильно усложняются и активными боевыми действиями в регионе.



Ранее, 10 декабря, исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что на севере Донецкой области в населенных пунктах начато возобновление электроснабжения.