ДТЕК Донецькі електромережі відновили електрику для понад 20 тисяч сімей

Негода ускладнює постачання електроенергії до будинків. Фото: ДПЕК

На Донеччині крижаний дощ покрив шаром льоду енергообладнання, а до ранку негода стала причиною масового падіння дерев, проте співробітникам донецьких електромереж вдалося частково відновити електропостачання. Про що повідомили у ДТЕК.



Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання в будинках понад 20 тисяч людей.



«Продовжуємо працювати над поверненням світла ще для більш як 50 тисяч сімей. Роботи сильно ускладнюються ожеледицею, зледенінням та бойовими діями в регіоні. Попри все фахівці ДТЕК, змогли відновити електропостачання п'яти населених пунктів, які були знеструмлені через погодні умови», — зазначили в компанії.



За даними ДТЕК, зледеніння та масове падіння дерев привели до масштабних відключень. Імовірно знеструмлено понад 100 населених пунктів.



У відновлювальних роботах залучено 59 бригад. Відновлювані роботи дуже ускладнюються й активними бойовими діями у регіоні.



Раніше, 10 грудня, виконувач обов'язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що на півночі Донецької області в населених пунктах розпочато відновлення електропостачання.