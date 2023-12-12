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ДТЕК Донецькі електромережі відновили електрику для понад 20 тисяч сімей

12 грудня 2023, 12:55

ДТЕК Донецькі електромережі відновили електрику для понад 20 тисяч сімей

Негода ускладнює постачання електроенергії до будинків. Фото: ДПЕК Негода ускладнює постачання електроенергії до будинків. Фото: ДПЕК

На Донеччині крижаний дощ покрив шаром льоду енергообладнання, а до ранку негода стала причиною масового падіння дерев, проте співробітникам донецьких електромереж вдалося частково відновити електропостачання. Про що повідомили у ДТЕК.

Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання в будинках понад 20 тисяч людей.

«Продовжуємо працювати над поверненням світла ще для більш як 50 тисяч сімей. Роботи сильно ускладнюються ожеледицею, зледенінням та бойовими діями в регіоні. Попри все фахівці ДТЕК, змогли відновити електропостачання п'яти населених пунктів, які були знеструмлені через погодні умови», — зазначили в компанії.

За даними ДТЕК, зледеніння та масове падіння дерев привели до масштабних відключень. Імовірно знеструмлено понад 100 населених пунктів.

У відновлювальних роботах залучено 59 бригад. Відновлювані роботи дуже ускладнюються й активними бойовими діями у регіоні.

Раніше, 10 грудня, виконувач обов'язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що на півночі Донецької області в населених пунктах розпочато відновлення електропостачання.

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