Россияне начали массированные наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях

Российские оккупанты продолжают активно атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, применяя бомбы, авиацию и бронетехнику. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Два дня тому назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы. За двое суток – 19 авиаударов», — отметил он.



По словам Тарнавского, 11 декабря были отражены 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Пивничного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.



Также 10 декабря на Авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. В районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки украинскими военными отбито 14 атак.



«Общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек. Уничтожены 7 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ и единицу специальной техники», — резюмировал генерал.



Напомним, украинские военнослужащие уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов во временно захваченных Олешках на левобережье Херсонской области.