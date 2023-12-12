Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Авдіївському та Мар`їнському напрямках

Російські окупанти продовжують активно атакувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, застосовуючи бомби, авіацію та бронетехніку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів», — зазначив він.



За словами Тарнавського, 11 грудня було відбито 42 атаки противника на схід від Новобахмутівки, на південь від Північного та Тоненького та в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.



Також 10 грудня на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і півдні. У районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки українськими військовими відбито 14 атак.



«Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ та одиницю спеціальної техніки», — резюмував генерал.



Нагадаємо, українські військовослужбовці знищили спостережний пункт російських окупантів у захоплених Олешках на лівобережжі Херсонської області.