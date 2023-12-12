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В Покровске в экстренном порядке открыли все пункты незламности

12 декабря 2023, 19:26

В Покровске в экстренном порядке открыли все пункты незламности

В связи с погодными условиямы в Покровской громаде Донецкой областии обесточены почти все населенные пункты. Из-за этого в Покровске в экстренном режиме открыли все пункты незламности.  Об этом сообщили в Пкровской МВА.

«Мы в экстренном режиме открыли 10 пунктов. В случае непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый нуждающийся может ими воспользоваться. В пунктах несокрушимости есть свет, интернет, тепло, медикаменты, альтернативное питание. Там можно согреться, зарядить мобильные устройства или обратиться за другой помощью», — рассказала заместитель начальника Покровской МВА Маргарита Идрисова.

В помещении всех пунктов работает альтернативная котельная, работу которых обеспечивают коммунальщики. Покровская МВА заранее позаботилась о том, чтобы жители общины не остались без связи, оборудовав пункты специальным источником питания.

По состоянию на данный момент синоптики не дают прогнозов, когда ненастье утихнет, впрочем, если ненастье будет продолжаться, пункты несокрушимости в Покровской громаде будут работать круглосуточно.

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