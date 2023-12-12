У Покровську в екстреному порядку відкрили усі пункти незламності

У зв'язку з погодними умовами в Покровській громаді Донецької області знеструмлено майже всі населені пункти. Через це у Покровську в екстреному режимі відкрили всі пункти незламності. Про це повідомили у Пкровській МВА.

«Ми в екстреному режимі відкрили 10 пунктів. У разі негоди, тривалої відсутності електроенергії або опалення кожен, хто потребує, може ними скористатися. У пунктах незламності є світло, інтернет, тепло, медикаменти, альтернативне харчування. Там можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої або звернутися за іншою допомогою», – розповіла заступник начальника Покровської МВА Маргарита Ідрісова.

У приміщенні всіх пунктів працює альтернативна котельня, роботу яких забезпечують комунальники. Покровська МВА заздалегідь подбала, щоб жителі громади не залишилися без зв'язку, обладнавши пункти спеціальним джерелом харчування.

Станом на даний момент синоптики не дають прогнозів, коли негода вщухне, втім, якщо негода триватиме, пункти незламності в Покровській громаді працюватимуть цілодобово.