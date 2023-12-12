Психологическая помощь для ВПЛ: во Львовской области разработали онлайн-карту с адресами центров поддержки

Во Львовской области для временно перемещенных лиц разработали онлайн-карту с адресами центров психосоциальной поддержки. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«На онлайн-карте обозначены основные заведения, где можно получить психосоциальную поддержку», — говорится в сообщении.

В частности, можно найти адреса и информацию об:

• Офисы Координационных центров поддержки гражданского населения.

• Центры медицинской помощи.

• Центры психического здоровья.

• Заведения медицинской помощи согласно программе медицинских гарантий.

• Приюты для ВПЛ.

• Центры поддержки для ветеранов и семей военнослужащих.

• Учебные заведения, центры переподготовки.

• Инклюзивно-ресурсные центры.

• ЦНАПы.

Воспользоваться онлайн-картой центров психосоциальной поддержки можно по ссылке.