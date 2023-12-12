Психологічна допомога для ВПО: у Львівській області розробили онлайн-карту з адресами центрів підтримки

На Львівщині для тимчасово переміщених осіб розробили онлайн-картку з адресами центрів психосоціальної підтримки. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«На онлайн-карті позначені основні заклади, де можна отримати психосоціальну підтримку», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, можна знайти адреси та інформацію про:
• Офіси Координаційних центрів підтримки цивільного населення.
• Центри медичної допомоги.
• Центри психічного здоров'я.
• Заклади медичної допомоги згідно з програмою медичних гарантій.
• Притулки для ВПО.
• Центри підтримки для ветеранів та сімей військовослужбовців.
• Навчальні заклади, центри перепідготовки.
• Інклюзивно-ресурсні центри.
• ЦНАПи.
Скористатися онлайн-картою центрів психосоціальної підтримки можна за посиланням .