Психологічна допомога для ВПО: у Львівській області розробили онлайн-карту з адресами центрів підтримки

На Львівщині для тимчасово переміщених осіб розробили онлайн-картку з адресами центрів психосоціальної підтримки. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«На онлайн-карті позначені основні заклади, де можна отримати психосоціальну підтримку», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, можна знайти адреси та інформацію про:

• Офіси Координаційних центрів підтримки цивільного населення.

• Центри медичної допомоги.

• Центри психічного здоров'я.

• Заклади медичної допомоги згідно з програмою медичних гарантій.

• Притулки для ВПО.

• Центри підтримки для ветеранів та сімей військовослужбовців.

• Навчальні заклади, центри перепідготовки.

• Інклюзивно-ресурсні центри.

• ЦНАПи.

Скористатися онлайн-картою центрів психосоціальної підтримки можна за посиланням .