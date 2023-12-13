На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 400 оккупантов и много техники

Украинские военнослужащие на Таврическом направлении (это линия фронта в Запорожской области и в южной части Донецкой (до Горловки –ред.) ликвидировали более 400 оккупантов. Кроме того, Силами обороны было уничтожено огромное количество российской техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Уничтожены 13 российских танков и 12 других бронемашин. Все — на Донетчине. Общие потери врага составили 401 человек», — отметил он.



По словам Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия, россияне за минувшие сутки нанесли 3 авиаудара, провели 80 боевых столкновений и совершили 658 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях.



Также уничтожены 28 единиц военной техники. В частности, 13 танков, 12 ББМ, 1 артсистема. Известно, что 10 единиц техники повреждены.



Напомним, оккупанты продолжают активно атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, применяя бомбы, авиацию и бронетехнику.