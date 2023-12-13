На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та багато техніки

Українські військовослужбовці на Таврійському напрямку (це лінія фронту в Запорізькій області та у південній частині Донецької (до Горлівки – ред.) ліквідували понад 400 окупантів. Крім того, Силами оборони було знищено величезну кількість російської техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Знищено 13 російських танків та 12 інших бронемашин. Всі - на Донеччині. Загальні втрати ворога склали 401 особу», — зазначив він.



За словами Тарнавського, в операційній зоні ОСУВ Таврія, ворог минулої доби завдав 3 авіаудари, провів 80 бойових зіткнень та здійснив 658 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.



Також знищено 28 одиниць військової техніки. Зокрема 13 танків, 12 ББМ, 1 артсистема. Відомо, що 10 одиниць техніки пошкоджено.



Нагадаємо, окупанти продовжують активно атакувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, застосовуючи бомби, авіацію та бронетехніку.