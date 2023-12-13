Украинские военные уничтожили несколько единиц бронированной техники на Донбассе

Сегодня, 13 декабря, украинские военнослужащие уничтожили несколько единиц бронированной техники российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СтратКом ВСУ.



На обнародованном видео можно увидеть, как перемещается российская техника, однако украинские военные заметили и с помощью дрона поразили.



«Рота ударных дронов «РАРОГ» 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на Донбассе ликвидировали несколько единиц бронированной техники», — говорится в сообщении.



Напомним, украинские военнослужащие на Таврическом направлении (это линия фронта в Запорожской области и в южной части Донецкой (до Горловки –ред.) ликвидировали более 400 оккупантов.